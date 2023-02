Intrat în ultimele luni de contract cu Real Madrid, Luka Modric a primit o nouă ofertă, la 37 de ani

Real Madrid vrea să-l păstreze în continuare la echipă pe ”veteranul” din echipa lui Carlo Ancelotti și este gata să-i ofere o nouă înțelegere, valabilă până în 2024, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Rămâne de văzut dacă Modric va accepta să mai joace încă un an pentru gruparea pe pe ”Santiago Bernabeu”, alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa.

Luka #Modric is one step away to extend his contract with #RealMadrid until 2024. #transfers