Imaginile care nu s-au văzut la TV din meciul echipei lui Ianis Hagi cu Realul! Ce a făcut Rudiger 

Gazdele au fost aproape de un rezultat important pe teren propriu cu Real Madrid. Deportivo Alaves și-a menținut poarta intactă în duelul cu echipa lui Carlo Ancelotti aproape până la finalul partidei, jucând și în superioritate numerică, după ce Nacho a fost eliminat în minutul 54.

Alaves părea că se îndreaptă spre o remiză, însă Realul a reușit să dea lovitura în al doilea minut de prelungiri, prin Lucas Vazquez, care a înscris după o fază fixă, spre furia antrenorului gazdelor. În duelul de joi seară, Ianis Hagi a fost rezervă și a intrat în minutul 59, însă prestația sa a fost extrem de ștearsă.

La finalul meciului, fanii de pe stadion au surprins niște imagini neașteptate cu Antonio Rudiger, care nu s-au difuzat la TV. Fundașul titular din apărarea lui Real Madrid a fost filmat în drumul spre vestiare, oprindu-se în fața tușierului și bucurându-se pentru cele trei puncte importante obținute.

