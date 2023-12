Deportivo Alaves a pierdut meciul de pe teren propriu cu Real Madrid, deși a fost aproape să obțină un punct important în fața grupării lui Carlo Ancelotti. Prima repriză s-a încheiat fără gol, iar în minutul 54, Nacho a fost eliminat după ce a văzut direct cartonașul roșu.

Ianis Hagi a început meciul rezervă, însă a fost trimis în teren, în minutul 59, când scorul încă era 0-0. Mijlocașul român nu a reușit să se remarce însă și nici să își ajute echipa. Mai mult, în al doilea minut de prelungiri, Lucas Vazquez a dat lovitura și a marcat golul victoriei.

Luis Garcia Plaza (51 ani), antrenorul lui Alaves, a înnebunit la marginea terenului după golul încasat de echipa sa. Tehnicianul a început să lovească tot ce i-a apărut în cale, trântind lada frigorifică de nervi, însă nu s-a oprit acolo. Plaza a mers către unul dintre jucătorii săi, pe care i-a zdruncinat serios, iar apoi a început să își smulgă geaca de pe el, trântind-o la pământ.

Ieșirea furioasă a antrenorului a continuat, acesta trântindu-și și căciula din cap. Ulterior, Luis Garcia Plaza s-a așezat pe banca tehnică și a început să se agite furios pe ea, țipând.

Fair to say Deportivo Alaves’ coach didn’t take Lucas Vazquez’s goal well…

pic.twitter.com/Vo1fBF3WMg