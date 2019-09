Gareth Bale s-a saturat! Reactia jucatorului dupa transferul ratat din aceasta vara: "Nu pot sa zic ca joc fericit"

Dupa o vara foarte agitata la Real Madrid, Gareth Bale a recunoscut ca nu este intr-un moment foarte fericit.

Transferul galezului parea o certitudine, mai ales dupa declaratiile lui Zidane care a spus in repetate randuri ca nu se va mai baza pe Gareth Bale. Dupa ce a ratat transferul in China la Jiangsu Suning si noul sezon a inceput, Zidane s-a razgandit si a incercat sa il reintegreze pe Bale in echipa, insa acesta nu pare prea fericit.

"Nu pot spune ca joc fericit, dar cand o fac ca un jucator profesionist si intotdeauna dau tot. Sunt sigur ca vor mai exista momente grele. Este intre mine si club si va trebui sa ajungem la o concluzie.", a spus Gareth Bale intr-un interviu acordat celor de la Sky.

In ultima etapa din deplasarea de la Villareal, Bale a facut un joc destul de bun reusind sa marcheze ambele goluri ale madrilenilor. Meciul s-a terminat 2-2, iar Bale a luat doua cartonase galbene pe final, fiind eliminat.

Despre telenovela dintre el si Real Madrid, Bale a mai spus:

"Stiu ca s-au spus o multime de lucruri, unele bune, altele rele, sau fiecare a zis ce a spus. Lucrurile in fotbal se pot schimba rebede si este doar o problema de timp. Nu a fost cea mai rea perioada a carierei mele, nu a fost nici ideala dar stiu cum sa gestionez situatia. Esti recompensat pentru munca pe care o depui si am inceput sezonul destul de bine."

Real Madrid a avut anul trecut un sezon foarte slab, iar Gareth Bale crede ca a fost scos tap ispasitor.

"A fost greu pentru toata lumea, atat pentru echipa cat si pentru mine. inteleg ca am fost scos tap ispasitor, dar nu cred ca este pe deplin corect."

