Olaroiu A BLOCAT transferul lui Bale in China! Romanul si-a luat un atacant croat pentru doar 5 milioane de euro

Situatia lui Gareth Bale ramane una complicata. Galezul nu mai intra in vederile lui Zidane, dar nici nu si-a gasit un alt angajament.

Bale a fost foarte aproape de a ajunge in China, la Jiangsu Suning, insa Cosmin Olaroiu a blocat transferul. Potrivit Marca, antrenorul roman a fost cel care s-a opus venirii lui Bale motivand ca are nevoie de un alt profil de jucator.

Olaroiu l-a luat in schimb pe atacantul croat Ivan Santini, jucator pentru care chinezii au platit doar 5 milioane de euro. Pretul lui Bale era de 22 de milioane de euro.

O data cu venirea lui Santini, Jiangsu Suning are in acest moment 5 jucatori straini in lot. Alex Teixeira, Miranda, Eder si Paletta sunt ceilalti 4. Olaroiu poate folosi intr-un meci, maximum 3 jucatori straini.