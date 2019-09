Florentino Perez: "Barcelona este cea mai buna echipa din Spania". De ce lauda presedintele lui Real Madrid marea rivala

Presedintele celor de la Real Madrid a vorbit despre partida dintre Barcelona si Real Madrid Tacon, elogiind echipa blaugrana.

Florentino Perez a vorbit despre infrangerea echipei de fotbal feminin a Realului in fata Barcelonei cu scorul de 9-1, o infrangere extrem de comentata pe retelele de socializare.

Infrangerea la scor vine si din cauza faptului ca echipa Realului este una recent inchegata, fata de cea a Barcelonei care a jucat si in Champions League Feminin. Perez are incredere ca echipa se va pune pe picioare daca are parte de sprijinul asociatilor.

Presedintele albilor a declarat dupa meci: "Am jucat impotriva celei mai bune echipe din Spania, cu o echipa nascuta recent. Vrem sa construim o echipa in acesta baza", a spus Perez pentru Sport.

Fanii echipei de fotbal feminin a lui Atletico Madrid nu au fost multumiti de declaratia lui Perez, mai ales ca sezonul trecut de La Liga a fost castigata de catre echipa din Madrid, nu de Barcelona.