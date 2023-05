După Sergio Busquets, de la Barcelona va pleca și Jordi Alba. Este anunțul făcut de presa spaniolă, care susține că un comunicat oficial ar urma să apară din partea clubului încă din această după-amiază.

"Deși mai are un an de contract, fundașul stânga își va lua rămas bun de la Barcelona și va pune punct unei perioade de succes de 11 ani", a scris Mundo Deportivo.

"Jordi Alba nu va mai fi jucătorul Barcelonei. Devenise mai puțin important după sosirea lui Xavi Hernandez și a luat decizia de a nu continua pe Camp Nou", notează și publicația catalană Sport.

After 11 years and 18 trophies, Jordi Alba will leave Barcelona at the end of this season, per multiple reports ???????? pic.twitter.com/pX49m1QpWZ