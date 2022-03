Cum a reacționat Thomas Muller după victoria Barcelonei din El Clasico. Mesajul său s-a viralizat în timp record 

Real Madrid a pierdut cu Barcelona, dar rămâne lider în La Liga, cu 66 de puncte, la 9 puncte distanță de Sevilla. După victoria din El Clasico, echipa lui Xavi urcă pe locul 3, având 54 de puncte. Barcelona a ajuns la 13 meciuri consecutive fără înfrângere în La Liga.

Xavi Hernandez este al treilea antrenor din istoria Barcelonei care câștigă primul său El Clasico cu o diferență mai mare de patru goluri în toată istoria La Liga. Ibericul se află în spatele lui Ferdinand Daucik, care a câștigat în 1951 cu 7-2 și Helenio Herrera în 1959 cu 4-0.

Catalanii au pus capăt seriei de cinci El Clasico consecutive fără victorie, chiar la primul meci, sub comanda lui Xavi, din campionat. Scorul a fost deschis de Aubameyang, în minutul 29, iar Araujo a dublat avantajul Barcei în minutul 38, stabilind rezultatul la pauză.

Ferran Torres a reușit să marcheze în minutul 47, după ce tot el ratase o ocazie mare în minutul 46, iar în minutul 51, Aubameyang a mai marcat o dată, închizând astfel tabela de marcaj.

La finalul partidei, atacantul celor de la Bayern Munchen a postat un mesaj pe contul de Twitter, prin intermediul căruia i-a felicitat pe catalani pentru prestația din El Clasico.

"Felicitări, FC Barcelona! A fost o plăcere să urmăresc o performanță incredibilă! Pălăria jos", a scris atacantul neamț.

Congrats @FCBarcelona ????????

It was a pleasure to watch this amazing performance tonight. Chapeau ???????????? https://t.co/zTJT1EmDp1