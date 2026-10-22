Mourinho nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la Kovacs! Ce a urmat în Real Madrid - RB Leizpg

Ziua de miercuri, 21 octombrie, a tras cortina peste etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Deși nu are nicio echipă calificată în urna unică, România a fost reprezentată prin brigada de arbitrii la Real Madrid - RB Leipzig.

Mourinho nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la Kovacs

Al patrulea oficial al partidei a fost Szabolcs Kovacs. Acesta a avut o interacțiune cu Jose Mourinho în minutul 26. „The Special One” nu a fost sigur că decizia din minutul 26, aceea de a acorda ofsaid la Bernardo Silva, a fost una corectă.

Lusitanul nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la arbitrul român, pentru a cere explicații. Szabolcs Kovacs a dat dovadă de foarte multă stăpânire de sine și i-a explicat lui Jose Mourinho care a fost, de fapt, situația.

Tehnicianul a înțeles cele transmise de către fratele lui Istvan Kovacs, iar ulterior s-a întors în spațiul destinat băncii de rezerve. Ceea ce a urmat i-a încântat pe suporterii aflați pe stadion, Real Madrid reușind să se impună cu 4-1.