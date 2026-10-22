Mourinho nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la Kovacs! Ce a urmat în Real Madrid - RB Leizpg

Mourinho nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la Kovacs! Ce a urmat în Real Madrid - RB Leizpg Liga Campionilor
SPORT.RO
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Meciul dintre Real Madrid și RB Leipzig a fost condus de o brigadă românească.

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Ziua de miercuri, 21 octombrie, a tras cortina peste etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Deși nu are nicio echipă calificată în urna unică, România a fost reprezentată prin brigada de arbitrii la Real Madrid - RB Leipzig.

Mourinho nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la Kovacs

Al patrulea oficial al partidei a fost Szabolcs Kovacs. Acesta a avut o interacțiune cu Jose Mourinho în minutul 26. „The Special One” nu a fost sigur că decizia din minutul 26, aceea de a acorda ofsaid la Bernardo Silva, a fost una corectă.

Lusitanul nu a stat pe gânduri și s-a dus direct la arbitrul român, pentru a cere explicații. Szabolcs Kovacs a dat dovadă de foarte multă stăpânire de sine și i-a explicat lui Jose Mourinho care a fost, de fapt, situația.

Tehnicianul a înțeles cele transmise de către fratele lui Istvan Kovacs, iar ulterior s-a întors în spațiul destinat băncii de rezerve. Ceea ce a urmat i-a încântat pe suporterii aflați pe stadion, Real Madrid reușind să se impună cu 4-1.

  • Jose mourinho
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Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Jose Mourinho, laude pentru Istvan Kovacs

În conferința de presă premergătoare duelului, Jose Mourinho a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Istvan Kovacs. Tehnicianul s-a arătat încântat de faptul că Real Madrid va fi condusă de la centru de un arbitru precum Kovacs.

„Mâine (n.r. miercuri) vom avea un arbitru care nu glumește, un arbitru de o calitate și o personalitate excepțională. Am impresia că VAR-ul nu joacă un rol foarte important în deciziile sale.

Sunt bucuros că vom avea un arbitru precum Kovacs la un meci atât de important cum este cel de mâine”, a spus Jose Mourinho, înaintea meciului.

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