Cu ce super antrenor vrea Barcelona sa-l convinga pe Messi sa ramana pe Camp Nou! Promisiunea unui candidat la presedintia clubului

Barcelona are un sezon cenusiu, iar viitorul lui Ronald Koeman pe banca tehnica a catalanilor este nesigur.

Barcelona pregateste o mutare-soc in vara pentru readucerea clubului in topul fortelor europene. Pana sa-l convinga pe Messi sa ramana pe Camp Nou, Barcelona vrea sa-si aduca un antrenor de top, iar Klopp e alesul.

Juan Laporta e favorit sa devina noul sef de la catalani si vrea sa aduca un antrenor de top.

Klopp si-a anuntat agentul ca nu mai ramane la Liverpool din vara, iar Barca e urmatoarea echipa pe care vrea sa o antreneze.

Laporta spera sa-l convinga si pe Messi sa nu plece de la Barcelona in eventuala preluare a clubului de catre antrenorul neamt. Klopp a mai pregatit de-a lungul carierei pe Mainz si Dortmund, iar cu Liverpool a reusit sa castige primul trofeu Premier League din istoria clubului, in 2020, plus un Champions League cu un an inainte.