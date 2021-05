Barcelona, distrusa de presa dupa egalul cu Levante! "Visul La Liga se transforma intr-un cosmar"

Catalanii au remizat cu Levante, 3-3, dupa ce au condus cu 2-0 la pauza.

Lupta pentru titlu in La Liga este extrem de aprinsa in acest final de sezon, iar dupa ce in etapa trecuta Barcelona a remizat pe teren propriu cu Atletico, 0-0, acum catalanii s-au incurcat din nou, de data aceasta pe terenul celor de la Levante, chiar daca au condus cu 2-0 la pauza si pareau ca au meciul in mana si vor obtine victoria care ii trimitea pe primul loc in clasament.

"Prestatia echipei este inadmisibila, este intolerabila, acolo vor fi consecinte", au scris cei de la Rac1. Sub titlul "Punct final", Mundo Deportivo titreaza ca "O Barca fara caracter arunca La Liga: isi permite sa nu castige dupa 2-0 la pauza, cand s-a jucat ierarhia. O a doua repriza dezastruoasa spulbera sperantele luptei pentru titlu daca nu apare un miracol".

Ara scrie ca "Visul La Liga se transforma intr-un cosmar" deoarece "Barca lui Koeman s-a vazut egalata de doua ori pe terenul lui Levante, cu o a doua repriza grotesca". Iar cei de la Sport.es titreaza "Dau cu piciorul La Ligai" pentru ca "Barca isi pierde putinele optiuni de a castiga titlul dupa nefercitul egal pe terenul lui Levante".