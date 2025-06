În emisiunea Studio Euro de la VOYO și Pro Arena, foștii internaționali Ciprian Marica și Florin Gardoș au comentat cea de-a doua zi de la EURO U21 2025, o zi cu patru meciuri spectaculoase și nu mai puțin de 16 goluri: Ucraina - Danemarca 2-3, Germania - Slovenia 3-0, Finlanda - Olanda 2-2 și Cehia - Anglia 1-3, dar s-au oprit și asupra partidei de debut a tricolorilor lui Daniel Pancu, 0-1 cu Italia.

Întrebat dacă ar fi ajutat Cătălin Cîrjan naționala în meciul cu Italia, Florin Gardoș a răspuns: ”Așa, văzând cum am construit în general în meci și cât de puțin am avut mingea, cred că ar fi fost util din start un mijloc mai creativ, chiar dacă mi-a plăcut Akdag, care defensiv a fost foarte bun.

Și eu tot la Under 21 începusem să joc mijlocaș central, după ce mă băgase Ilie Dumitrescu la Steaua câteva meciuri. Și fiind obișnuit toată viața ca fundaș central, mai ales la cei 1,93 ai mei, era foarte greu cu spatele la joc. Îmi plăcea, sigur, când aveam mingea la picior, să urc, îmi plăcea libertatea asta de a urca, cumva am văzut chestia asta și la el.

Da, sigur, că acum, după ce n-a ieșit rezultatul, poți să vorbești despre ce s-a greșit, poate că era nevoie de un jucător mai creativ”.

Ciprian Marica a dezvăluit de ce Daniel Pancu l-ar fi lăsat ”acasă” pe Cătălin Cîrjan: ”Acolo a existat un conflict”



Și Ciprian Marica, fostul internațional prezent și el la Studio Euro, crede că mijlocașul de la Dinamo ar fi adus un plus în jocul echipei naționale de tineret la EURO U21.

”Cîrjan, într-adevăr, ar fi adus un plus. Are finețe, are ultima pasă. E un jucător care a demonstrat la Dinamo că are calitate. Problema asta apărută cu Pancu e puțin cusută cu ață albă, din câte înțeleg.

Acolo a existat un conflict între Cîrjan și domnul Stoichiță, care este conducător la FRF de mulți ani, chiar și între tatăl lui Cîrjan și domnul Stoichiță. Un conflict mai vechi.

Întrebarea se pune: a contat lucrul acesta? Din lumea fotbalului, se zvonește că ar fi contat această problemă. Știi foarte bine că domnul Stoichiță are un rol important acolo”, a spus Ciprian Marica, la PRO ARENA și VOYO.

