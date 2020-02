Barcelona a incercat sa readuca un jucator care a scris istorie pe Camp Nou! Lovitura pe care au vrut catalanii sa o dea in aceasta iarna

Din articol Quique Setien l-a dorit la echipa

Barcelona a fost aproape sa readuca o legenda la club.

Catalanii au vrut sa il readuca pe Andres Iniesta la echipa in aceasta iarna, jucatorul traversand o forma foarte buna la echipa de club, Vissel Kobe. Iniesta a castigat recent Super Cupa din Japonia si a ajuns al 37-lea trofeu din palmares, devenind al doilea cel mai titrat fotbalist din lume, dupa Dani Alves, care are 40 de trofee.

Iniesta (35 de ani) a fost dorit de mai multe cluburi in aceasta iarna, printre care si Barcelona, noteaza cei de la sport.es. Catalanii au facut o oferta pentru fostul lor jucator, pe care au vrut sa il readuca sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Iniesta mai are contract cu echipa din Japonia inca doi ani si acestia nu au fost de acord sa-i dea drumul, jucatorul fiind capitanul echipei si unul din oamenii cheie, iar in curand urmeaza sa inceapa Liga Campionilor din Asia.

Quique Setien l-a dorit la echipa

Unul din principalii pioni in incercarea de readucere a lui Iniesta a fost chiar noul antrenor al echipei, Quique Setien, care s-a declarat un fan al jucatorului si a spus pentru Barca TV ca i-ar placea sa il aduca inapoi:

"Iniesta nu s-a retras inca... poate ca il putem primi inapoi", a spus Setien.

Iniesta isi va duce la final contractul cu Vissel Kobe, iar la finalul acestuia, fostul mijlocas al Barcelonei va avea deja 37 de ani.