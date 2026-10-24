Catalanii nu se vor putea baza împotriva marii rivale pe serviciile fundașului dreapta Jules Kounde. Francezul nu s-a refăcut după entorsa la glezna stângă suferită în Betis - Barcelona 2-5 din etapa trecută.

Probleme pentru Barcelona înainte de „El Clasico”

Absența apărătorului lateral dreapta a fost confirmată inclusiv de antrenorul Hansi Flick, citat de publicația franceză L'Equipe: „Jules Kounde nu va fi disponibil mâine (duminică). Nu vrem să ne asumăm niciun risc cu el”.

Pe lângă Kounde, Barcelona nu se va putea baza împotriva marii rivale nici pe fundașul central Eric Garcia, nici pe mijlocașul ofensiv Dani Olmo.

Situația înainte de Barcelona - Real Madrid

După nouă etape din La Liga, Barcelona este lider cu 27 de puncte, fiind urmată de Atletico Madrid (22 de puncte) și Real Madrid (21).

În 264 de meciuri oficiale dintre cele două rivale, Barcelona s-a impus de 106 ori, Real Madrid de 107, iar 51 de partide s-au terminat la egalitate.