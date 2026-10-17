CLASAMENT Cum arată ierarhia din La Liga după ce Barcelona a făcut spectacol cu Betis

Cum arată ierarhia din La Liga după ce Barcelona a făcut spectacol cu Betis La Liga
Alexandru Hațieganu
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Meci cu șapte goluri la Sevilla în La Liga: Betis – FC Barcelona 2-5.

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BarcelonaBetis Sevillala ligaSpania
Din articol

Campioana Spaniei, FC Barcelona, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-2, formaţia Betis Sevilla, în etapa a 9-a din La Liga.

Barcelona, succes fără drept de apel contra lui Betis

Catalanii au controlat meciul de pe Estadio de la Cartuja şi au deschis scorul în minutul 10, prin Lamine Yamal. Valentin Gomez a egalat pentru gazde, în minutul 27, iar Rodri a readus oaspeţii în avantaj, cu golul din minutul 41.

Andaluzii au avut un gol anulat de VAR în minutul 45, la Lo Celso, şi în loc de egal a fost 3-1 pentru elevii lui Flick, după ce Gabriel Jesus a înscris în minutul 51.

Imagini din Betis – FC Barcelona 2-5

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Ezzalzouli a redus din diferenţă, după numai două minute, dar eliminarea lui Bernal, din minutul 54, a tăiat elanul gazdelor, iar Eric Garcia (min. 62) şi Dani Olmo (min. 81) au marcat alte două goluri în contul echipei „blaugrana”.

Betis Sevilla – FC Barcelona s-a încheiat 2-5, învingătorii bifează a noua victorie consecutivă în campionat şi sunt lideri, cu 27 de puncte. Pe locul secund se află Atletico Madrid, cu 22 de puncte, urmată de Betis, cu 19 puncte.

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