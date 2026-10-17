Campioana Spaniei, FC Barcelona, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-2, formaţia Betis Sevilla, în etapa a 9-a din La Liga.

Barcelona, succes fără drept de apel contra lui Betis

Catalanii au controlat meciul de pe Estadio de la Cartuja şi au deschis scorul în minutul 10, prin Lamine Yamal. Valentin Gomez a egalat pentru gazde, în minutul 27, iar Rodri a readus oaspeţii în avantaj, cu golul din minutul 41.

Andaluzii au avut un gol anulat de VAR în minutul 45, la Lo Celso, şi în loc de egal a fost 3-1 pentru elevii lui Flick, după ce Gabriel Jesus a înscris în minutul 51.