Ar fi transferul SECOLULUI! Discutii la Londra pentru o mutare surprinzatoare a lui Messi! Ce legenda il oferteaza

Lionel Messi nu a semnat inca prelungirea cu Barcelona si acesta isi poate negocia transferul in ianuarie din postura de jucator liber.

David Beckham pare hotarat sa il aduca pe Messi la echipa sa din MLS, Inter Miami FC. Beckham l-a trimis pe Paul McDonough, un intermediar, la Londra pentru a negocia transferul cu tatal lui Messi, Jorge.

Conform TheSun, fostul jucator al lui Manchester United si al Angliei isi doreste extrtem de mult sa il aduca pe Messi la noua sa echipa. Inter Miami va juca din sezonul viitor in MLS cu toate ca inca nu si-au gasit un stadion.

Messi poate pleca vara viitoare liber de contract si intermediarul lui Beckham, Paul McDonough, a profitat de aceasta ocazie pentru a discuta posibilitatea unui transfer.

Tatal lui Messi stie ca intreaga lume a fotbalului il doreste pe fiul sau in cazul in care va pleca liber. Ideea unui transfer in America sigur va fi luata in discutie la un anumit punct in cariera sa.

Transferul lui Messi in MLS ar insemna un castig enorm atat pentru echipa lui Beckham, cat si pentru intreaga Liga. Argentinianul ar ridica nivelul campionatului si ar transforma competitia

Barcelona face demersuri pentru ai prelungi contractul lui Messi si pentru a evita o astfel de pierdere.