ANSU FATI este noua perla a Barcelonei! La 16 ani a fost declarat omul meciului contra Valenciei. L-a batut pe Messi la un capitol. Vezi cifrele acestuia si video cu golul

Barcelona a invins-o pe Valencia aseara cu scorul de 5-2 si pustiul Ansu Fati a fost declarat omul meciului.

Noua perla a Barcelonei a facut un meci extraordinar pe care cu siguranta nu il va uita niciodata. In minutul 2 Ansu Fati a deschis scorul dupa un sut imparabil ca mai apoi in minutul 7 sa aiba o actiune individuala de exceptie si sa ii ofere o pasa de gol lui Frenkie De Jong.

Pustiul a fost schimbat in minutul 60, in locul sau fiind introdus Luis Suarez. Tot stadionul l-a aplaudat pe Fati in momentul schimbarii.

Tanarul a reusit sa doboare si un record in meciul de aseara. A devenit cel mai tanar jucator din La Liga care a reusit sa dea un gol si o pasa de gol intr-un meci. De asemenea, Ansu Fati, a avut nevoie de doar 3 meciuri pentru a marca 2 goluri in La Liga, in timp de Lionel Messi a avut nevoie de 13 meciuri.

Cifrele lui Ansu Fati impotriva Valenciei sunt urmatoarele: un gol, o pasa de gol, trei suturi la poarta, 47 de pase cu un procentaj de 75.5% al acuratetii, o sansa de gol creata, 3 dueluri castigate si 3 driblinguri reusite. La finalul partidei a fost declarat omul meciului.

VEZI MAI JOS GOLUL SI PASA DE GOL REUSITE DE ANSU FATI