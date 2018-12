Ar fi cea mai surprinzatoare mutare a iernii! Real vrea sa-l aduca inapoi, dar jucatorul REFUZA: situatie incredibila la Madrid

Real Madrid are nevoie disperata de un marcator de clasa, insa Perez pare ca are alte planuri.



Desi "galacticii" duc lipsa de un golgheter pur sange dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, conducerea de pe Santiago Bernabeu vrea sa rezolve mai intai o problema din aparare.

Potrivit AS, Real vrea sa-l readuca pe Andriy Lunin de la Leganes. Real l-a cumparat pe tanarul portar din Ucraina in vara acestui an si l-a imprumutat imediat. Acum, sefii Realului vor sa-l cheme inapoi in conditiile in care Keylor Navas ar putea pleca in aceasta iarna.

Surpriza insa. Goalkeeper-ul in varsta de 19 ani nu este prea incantat de decizia luata in birourile de pe Santiago Bernabeu. Lunin, care a jucat patru meciuri pentru Leganes, nu vrea sa se intoarca la Real pentru a fi rezerva lui Courtois, cu sanse infime de a juca, sau, si mai rau, sa devina a treia optiune daca Navas nu va pleca in cele din urma.