Anunt CUTREMURATOR! Legenda Barcelonei, in coma indusa dupa o operatie facuta de urgenta! Anuntul medicilor in privinta lui Eusebio Sacristan

Vesti cumplite pentru fanii Barcelonei inca din primele zile ale noului an!

Eusebio Sacristan a fost operat de urgenta pe creier vineri, dupa ce medicii i-au gasit un cheag de sange la cap. Eusebio e in coma indusa, dar starea sa e stabila, au anuntat reprezentantii fundatiei sale printr-un mesaj postat pe Twitter. Sacristan s-a ales cu hematomul in urma unei cazaturi.

"Testele facute arata ca totul e pe traiectoria dorita de evolutie. Nu par sa fie complicatii dupa operatia pe care Eusebio a suferit-o. Vom publica zilnic noi informatii pe acest cont", scriu oamenii lui Eusebio in textul publicat pe net.

Eusebio a jucat de 267 de ori pentru Barcelona in cele 7 sezoane petrecute pe Camp Nou. Fostul mijlocas a castigat 4 titluri, Cupa Spaniei, Cupa Cupelor si Champions League si a facut parte din dream team-ul lui Cruyff.

Sacristan a renuntat la cariera de fotbalist in 2002, la 38 de ani. A strans nu mai putin de 543 de aparitii in La Liga, fiind pe locul 4 in topul istoric al campionatului, dupa Zubizarreta, Joaquin si Raul. Eusebio a jucat de 15 ori la nationala Spaniei, pentru care a debutat in 1986. Sacristan a facut parte din staff-ul lui Frank Rijkaard intre 2003 si 2008, apoi a preluat-o pe Barca B, in 2011. In 2015, a fost numit antrenor la Real Sociedad, unde a ramas 3 ani. Ultima oara, Eusebio a lucrat la Girona, de care s-a despartit dupa retrogradarea echipei in Segunda, acum un an si jumatate.