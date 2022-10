Carlo Ancelotti s-a lăsat pozat alături de Carlos Alcaraz, în urma unei vizite-surpriză făcute de numărul 1 ATP în vestiarul clubului madrilen, imediat după victoria reușită de Real Madrid în defavoarea echipei Elche, scor 3-0, în cadrul etapei cu numărul 10 a sezonului 2022/23 din La Liga.

Real Madrid domină clasamentul, cu nouă victorii și un egal, având un avans de trei puncte în fața rivalei FC Barcelona, motiv pentru care atât Carlo Ancelotti, cât și Carlos Alcaraz au zâmbit în imaginea publicată de antrenorul italian pe rețelele sociale.

„Împreună cu numărul 1 și un mare madridist. O plăcere să te întâlnesc, Carlos!”, a scris Carlo Ancelotti.

„El Crack,” a scris Vinicius Jr., în timp ce colegul său din naționala Braziliei, Rodrygo l-a numit pe numărul 1 ATP „fenomen,” în descrierea fotografiei făcute alături de acesta.

„Viitorul. Și eu,” a fost titlul excepțional atașat de Toni Kroos imaginii în care s-a prezentat alături de coechipierul Federico Valverde și de liderul mondial al tenisului masculin, Carlos Alcaraz.

La doar 19 ani, Carlos Alcaraz nu doar că a devenit campion de Grand Slam și cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie, dar a reușit să își treacă în „palmares” și bucuria de a se poza cu cei mai buni jucători ai echipei preferate, inclusiv alături de „Balonul de Aur,” Karim Benzema și Vinicius Jr.

