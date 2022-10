„Îmi amintesc mereu, când eram în Brazilia, toată lumea se oprea să se uite la meci. Acum, să pot juca este un vis devenit realitate. Suntem nerăbdători pentru fiecare meci din LaLiga, însă El Clasico e special. E o responsabilitate mare, însă este o responsabilitate pe care îmi place să o am, facem ceea ce am visat dintotdeauna nu doar eu, cred că toți jucătorii care am visat să jucăm pentru Real Madrid și să apărem în El Clasico.

Este un meci de șase puncte în multe moduri. Sunt cei mai mari rivali ai noștri din LaLiga, știm că ne vom bate cu ei la titlu. Va fi un meci dificil pentru că Barca joacă foarte bine, mai bine decât în anii trecuți. Au devenit mai buni. Obiectivul este același dintotdeauna, să câștigăm cât de multe jocuri putem și să câștigăm toate competițiile.

Nu, nu, în Madrid nu obosim niciodată din a câștiga. Dacă vedeți antrenamentele de aici înțelegeți ce înseamnă Real Madrid”, a declarat Rodrygo.