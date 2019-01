Maxi Lopez i-a DINAMITAT casnicia Wandei cu Icardi: "Are r***t in loc de creier!" De ce il suna pe fostul ei sot

Wanda Nara a intrat intr-o noua belea.

Sotia lui Icardi e una din cele mai controversate personaje din fotbalul italian. Ea a divortat de Maxi Lopez, alaturi de care are trei copii, si s-a casatorit cu Mauro Icardi, golgheterul lui Inter.

Maxi a dezvaluit recent ca Wanda il suna de fiecare data cand Icardi are meci si il invita la ea acasa.

Cei doi au petrecut Craciunul impreuna pentru ca Maxi sa fie alaturi de copiii sai. Lopez joaca la Vasco da Gama in Brazilia, iar copiii au ramas cu Wanda.

"Am petrecut sarbatorile in Italia pentru o luna, ca sa fiu alaturi de copiii mei. Dar tot timpul asta am avut probleme cu Wanda, care a incercat sa blocheze aceasta relatie pe care eu incerc sa o am cu copiii mei.

Ea trateaza chestia asta ca pe un joc, ma suna si ma cheama la ea acasa cand e Icardi plecat cu echipa. Incearca sa ma forteze sa fac lucruri rele, lucruri care sunt rele pentru copii", a povestit Maxi Lopez.

Sora lui Mauro Icardi a reactionat pe social media si a criticat-o pe Wanda pentru aparitia unor astfel de declaratii in spatiul public. "O alta victima a prostiilor acestei fete. Are r***t in loc de creieri, ce sa astepti? Apoi o sa vorbeasca despre cat de rea e lumea, dar are nevoie de psihiatru. Nu stiu cum ii permite fratele meu", a postat Ivana Icardi pe Twitter.

Wanda a tinut sa-i raspunda lui Maxi, pe care il acuza ca vrea sa profite de popularitatea ei. "Max, nu ai lucruri mai interesante de facut decat sa vorbesti despre mine? e obositor sa vorbesti despre mine in interviurile tale "fotbalistice", a replicat sotia lui Icardi.