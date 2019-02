Georgina, veste INGROZITOARE chiar de ziua ei! Motivul pentru care a plecat de de urgenta de langa Ronaldo 

Iubita lui Cristiano Ronaldo si-a pierdut tatal.

Tatal Georginei Rodriguez a decedat la 70 de ani in orasul sau natal, Buenos Aires.

Georgina a implinit recent 25 de ani, dar surprinzator, ea nu s-a aflat langa Cristiano Ronaldo, ci in Buenos Aires. Acum s-a aflat si de ce nu au petrecut impreuna. Georgina a zburat de urgenta acasa deoarece tatal ei era pe moarte.

"Coincidentele vietii. Am aterizat in orasul meu natal in aceeasi zi si ora in care m-am nascut in urma cu 25 de ani. Dragul meu Buenos Aires", a postat Georgina. Ea s-a intors in Argentina alaturi de sora ei, Ivona.

Presa din Spania scrie ca Ronaldo n-a avut deloc o relatie buna cu tatal Georginei, Jorge Eduardo, cel care era grav bolnav de mai multi ani.

Ronaldo nu a insotit-o pe Georgina la inmormantare. A avut meci in Cupa cu Atalanta, scor 0-3, iar in weekend are meci de campionat cu Parma.