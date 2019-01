Are 35 de ani si a marcat mai multe goluri decat Ronaldo sau Piatek in Serie A: "Ea e secretul tineretii" FOTO

Fabio Quagliarella isi traieste a doua tinerete la Sampdoria.

Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Fostul atacant de la Napoli sau Juventus, Fabio Quagliarella, e in forma carierei la 35 de ani. Atacantul a marcat 16 goluri in acest sezon pentru Sampdoria si il intrece pentru moment pe Cristiano Ronaldo, transferul anului in Italia. Quagliarella e urmat in clasamentul marcatorilor din Serie A pe Ronaldo, care a marcat 15 goluri, Zapata de la Atalanta (tot 15 goluri) si Piatek (13 goluri), cumparat de Milan de la Genoa cu 35 de milioane de euro in aceasta iarna.

Debora Salvalaggio poarta numele secretului tineretii pentru Quagliarella, scrie Corierre dello Sport. "Cu o asemenea femeie sa te rasfete in afara terenului e si normal sa dai atatea goluri", e comentariul jurnalistilor italieni.

Debora Salvalaggio e o actrita si vedeta TV in Italia cu sute de mii de fani pe Instagram. FOTO in galeria de mai jos