"Avem o problema nationala!" Fondatorul Miss BumBum: "Femeile din Brazilia au luat-o razna!" Fenomenul care il sperie

Fondatorul celebrului concurs Miss BumBum atrage atentia ca in Brazilia exista un fenomen ingrijorator

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Cacau Oliver, fondatorul concursului Miss BumBum, cunoscut in toata lumea, spune ca este foarte ingrijorat de fenomenul "Kim Kardashian", care a pus stapanire pe tinerele dornice de afirmare.

Cacau spune ca femeile sunt atat de obsedate de imaginea lui Kim Kardashian incat ajung la concurs dupa ce trec pe la chirurg, pentru a-si mari posteriorul printr-o operatie estetica.

"Din pacate, fundul lui Kim Kardashian a ajuns un etalon pentru femeile din Brazilia. In ultimii ani, am vazut ce efect a avut starul american asupra concurentelor de la Miss BumBum."

Pentru editia de anul acesta, organizatorii concursului au impus o limita - nicio fata inscrisa in concurs nu trebuie sa aiba dimensiunea posteriorul mai mare de 110 cm.

"Brazilia a fost intotdeauna recunoscuta pentru frumusetea naturala, pentru fundurile sexy. Dar acum fetele au ajuns la niste dimensiuni care nu mai au cum sa fie naturale."

"As vrea sa se trezeasca putin spiritul patriotic si in loc sa copieze fundul unei americance, mai bine sa pastreze imaginea Braziliei in lume", a spus fondatorul Miss BumBum in DailyMail.

Brazilia este tara in care se fac cele mai multe operatii de marire a fundului - 64.000 in ultimul an.