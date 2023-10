Naţionala de rugby a Australiei a învins duminică reprezentativa Portugaliei cu 34-14 (24-7), în Grupa C a Mondialului din Franţa, luând şi punctul bonus ofensiv, şi păstrează şanse infime de calificare în sferturi.

Pe Stade Geoffroy-Guichard din Saint-Etienne, australienii s-au impus prin eseurile lui Richard Arnold (19'), David Porecki (21'), Angus Bell (26'), Fraser McReight (47') şi Marika Koroibete (74'), primele trei fiind transformate de Ben Donaldson, acesta concretizând şi o lovitură de pedeapsă în minutul 4.

Portughezii, care au dat o replică extrem de curajoasă şi apreciată de publicul din tribune, au marcat două eseuri, prin Pedro Bettencourt (12'), Rafael Simoes (70'), transformate de Samuel Marques.

În urma acestui rezultat, Australia, care şi-a încheiat meciurile din grupă, urcă provizoriu pe locul 2 în clasament, cu 11 puncte, după Ţara Galilor, care are 14 puncte, şi speră la o minune, aceea ca Fiji, aflată pe locul 3 cu 10 puncte, să piardă în faţa lusitanilor, pe 8 octombrie, lucru puţin probabil.

Dacă Australia nu se va califica în fazele eliminatorii, ar fi pentru prima dată în istoria Cupelor mondiale când s-ar întâmpla aşa ceva. Agerpres

No one warms up quite like @PortugalRugby ????#RWC2023 | #AUSvPOR pic.twitter.com/V4N4XJRmhV