Veste SOC din Germania! Joachim Low este in spital de mai multe saptamani si rateaza partidele din preliminariile UEFA EURO 2020! Ce s-a intamplat

Selectionerul nationalei Germaniei a suferit un accident stupid.

Antrenorul nationalei Germaniei, Joachim Low, se afla in spital dupa un accident si va rata partidele cu Belarus si Estonia din preliminariile UEFA EURO 2020! Federatia a confirmat faptul ca Low a trebuit sa fie dus de urgenta la o clinica din Freiburg.

"Ma simt bine din nou, insa trebuie sa o iau usor in urmatoarele 4 saptamani. Sunt in contact continuu cu staff-ul tehnic si vom ramane in contact pe parcursul urmatoarelor 2 partide" este declaratia lui Low din comunicatul Federatiei.

Accident stupid

Cum a ajuns Low la spital? Conform celor de la Bild, Low a fost victima unui accident stupid: el a scapat o gantera iar aceasta i-a strivit o artera! Din fericire, Low a ajuns rapid la spital si se va recupera complet.