NEBUNIE in Germania! Union Berlin a promovat in Bundesliga! Fanii au intrat pe teren! Fotbalistii au izbucnit in lacrimi!

Union Berlin a promovat in Bundeliga.

Union Berlin a reusit promovarea in Bundesliga, dupa ce a trecut de VfB Stuttgart in play-off-ul de promovare.

Cele doua partide au fost incheiate la egalitate, insa golurile marcate in deplasare au facut diferenta. In meciul tur, la Stuttgart, meciul s-a incheiat 2-2, in timp ce returul de la Berlin a fost fara goluri, 0-0.

Union Berlin a reusit sa promoveze in Bundesliga dupa un sezon fanstastic in esalonul secund. A suferit numai cinci infrangeri, mai putine decat ocupanta primului loc in liga secunda din Germania, FC Koln. Mai mult, Union Berlin a primit numai 33 de goluri in acest sezon.