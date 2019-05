Socul trait de iubita lui Karius in Turcia. Portarul german nu scapa de COSMAR dupa ce a ingropat-o pe Liverpool in finala UCL. FOTO

Loris Karius nu mai este dorit nici de Besiktas.

In urma cu un an, Karius o ingropa pe Liverpool in finala Champions League cu Real Madrid si a fost trimis sub forma de imprumut la Besiktas. Portarul german a comis-o si in Turcia, iar fanii turci sunt mult mai violenti decat cei englezi. In timp ce Liverpool se pregateste pentru o noua finala de Champions League, Karius trece prin momente dificile. Prietena lui, Sophia Thomalla, a gasit cuvantul "ratat" scris cu spray-ul pe masina la Istanbul. "Poftim clasa", a comentat ea intr-o postara pe Instagram. Besiktas a ratat titlul in Turcia, iar fanii il acuza pe Karius, care s-a dovedit total lipsit de inspiratie in mai multe meciuri si i-a costat puncte importante pe turci.

Karius se iubeste cu frumoasa Sophia Thomalla, prezentatoare, model si actrita din Germania, in varsta de 29 de ani.