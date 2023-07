OPINIE | De ce cred că premierul Ciolacu îl duce cu vorba pe Gigi Becali și FCSB nu se va întoarce în Ghencea prea curând

Ce spun Talpan și CSA Steaua, despre revenirea FCSB în Ghencea

Oficialii CSA Steaua și juristul Florin Talpan argumentează că arena din Ghencea a fost dată de CNI în administrarea MApN, iar clubul militar își rezervă dreptul de a-și selecta clienţii. Tot ei spun că cele două cluburi, CSA Steaua și FCSB, se află încă în litigiu pentru folosirea ilegală a mărcii "Steaua", în perioada 2003-2015, iar Gigi Becali nu a dat niciun semn de bunăvoință față de formația din Liga 2, ci dimpotrivă, se folosește de orice ocazie ca să denigreze CSA Steaua, deși aceasta și-a recâștigat marca "Steaua" în instanță.

Ultrașii de la Peluza Sud aduc aminte de tratamentul dregradant la care au fost supuși ani la rând de latifundiar, prin declarațiile publice în care nu îi scotea din "drogați", "vagabonzi" și "bolnavi psihic", și prin asmuțirea Peluzei Nord și a gărzilor de corp spre oamenii indezirabili din tribune, dar și dezastrul pe care l-a lăsat actualul club din Berceni, în 2015, când a fost evacuat din Ghencea, când a dezafectat toate facilitățile locației, inclusiv instalația de nocturnă și tabela de marcaj. Fanii îl urăsc atât de mult pe miliardarul din Pipera, încât strâng bani ca să închirieze ei stadionul în ziua meciului FCSB - Dinamo, doar pentru ca Becali&co. să nu calce din nou în Complexul Sportiv "Steaua" ca gazde.

Ce spun Becali și FCSB, despre faptul că nu sunt primiți în Ghencea

De cealaltă parte, patronul FCSB, acoliții săi și susținătorii vicecampioanei spun că arena a fost reconstruită din bani publici și orice echipă care își permite taxa de închiriere și cheltuielile conexe ar trebui să aibă posibilitatea să joace acolo, pentru a amortiza din cei 100 de milioane de euro investiți în lucrarea de modernizare. Motivația reprimirii FCSB în Ghencea a fost repetată inclusiv de câțiva politicieni importanți sau oameni de sport.

Argumentul pare solid din punct de vedere economic, dar rigoarea bugetară pare o acoperire firavă în țara unde există 1.3 milioane de bugetari și zeci de mii de beneficiari ai pensiilor speciale, se cumpără sute de mașini de lux pentru Poliție, angajații statului și parlamentarii fac schimb de experiență prin Dubai, Indonezia, Panama, Filipine, India, Maldive sau Mexic și Președintele zboară doar cu avionul privat.

Tabăra adversă argumentează că și stadionele "Arcul de Triumf" (București), "Rapid-Giulești" (București), "Ilie Oană" (Ploiești), "Cluj Arena" (Cluj-Napoca), "Ion Oblemenco" (Craiova), "Tudor Vladimirescu" (Tg. Jiu) sau "Francisc von Neuman" (Arad) au aceleași surse de finanțare publică și FCSB ar trebui să facă cerere să joace și pe aceste arene, iar Arena Națională are același tarif ca Ghencea și condiții similare pentru jucători și spectatori.

Declarația incriminatoare a lui Gigi Becali

Chestiunea pare departe de soluționare, deși patronul FCSB a încercat, în ultimii doi ani, să folosească diverse pârghii politice și pilele din interiorul alianței politice PSD - PNL pentru a tranșa disputa de orgolii în favoarea sa. Zilele trecute, Gigi Becali a spus că "Eu cred că vom juca acolo, în Ghencea. Au tot făcut figuri, tralala, tralala... Eu nu am vorbit cu Ciolacu, dar îi voi da un telefon ca să-i mulțumesc pentru ce a spus. Am și eu o informații. Ciolacu a zis și a dat ordin: 'Eu nu sunt glugă de coceni. Am promis și mă țin de cuvânt. I-am promis lui Gigi că Steaua va juca pe Ghencea. Rezolvați problema'. Vom juca 100% pe Ghencea. Eu am înțeles că le e frică de Talpan... Milă... Vă dați seama? Cât e Ciolacu premier, nu-mi e frică".

Fără să conștientizeze, deși a avut o carieră în politică și e persoană publică de mult timp, Becali pare să fi făcut un autodenunț periculos. Declarația patronului FCSB, nevinovată la prima vedere, ar putea ridica mari probleme de legalitate, mai ales dacă este cumulată cu alte probe, iar actualul premier al României ar putea plăti posibilul abuz în serviciu sau, mai grav, trafic de influență pentru încercarea de mijlocire a revenirii FCSB în Ghencea, chiar dacă nu imediat.

Adrian Năstase (Dosarul "Trofeul calității în construcții" și Dosarul "Zambaccian"), Liviu Dragnea (angajarea fictivă a unor secretare ale partidului la DGASPC Telorman), Decebal Traian Remeș (Dosarul "Caltaboșul"), Relu Fenechiu (Dosarul "Transformatorul") sau Cătălin Voicu (complicitate la abuz în serviciu pe lângă o companie de electricitate) sunt doar câteva exemple de politicieni, care au avut probleme serioase cu procurorii din cauza unor chestiuni considerate, la timpul respectiv, la fel de neînsemnate ca un simplu ordin dat de Ciolacu către conducerea MApN în favoarea lui Becali.

Marcel Ciolacu pare politician și în chestiuni de fotbal

Acesta este și motivul pentru care, cel mai probabil, liderul PSD nu își va risca cariera politică și, în definitiv, libertatea și nu va călca pedala de accelerație în chestiunea revenirii FCSB în Ghencea. Premierul va încerca să îl ducă cu zăhărelul pe Gigi Becali, pentru a nu-l antagoniza pe miliardarul din Pipera, care poate deveni un contributor important al social-democraților pentru alegerile din 2024 (prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale), unde partidul celor trei trandafiri va merge de mână cu liberalii, pe care latifundiarul îi susține moral și financiar, în mod normal.

Nici Becali nu va putea deveni prea recalcitrant la o eventuală neîmplinire a promisiunii, pentru că dăunează grav afacerilor imobiliare să antagonizezi liderii unui partid care se preconizează că ar putea câștiga peste 40% din locurile în Parlament și primăriile câtorva orașe mari, inclusiv Bucureștiul, la scrutinul următor. Cel mai probabil, chestiunea revenirii FCSB în Ghencea va fi rostogolită până la începutul sezonului fotbalistic următor, când situația politică se va stabiliza din nou.

