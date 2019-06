EXCLUSIV: Becali, aproape NICIO SANSA! Vrea un atacant din nationala U21, dar se bate cu un club MILIONAR! Anunt de ultima ora

In direct la PRO X, Becali a recunoscut ca e interesat de transferul lui Adi Petre.

Danezii de la Esbjerg tin insa la atacantul de 21 de ani. Vor 3 milioane de euro in schimbul sau. Esbjerg l-a luat pe Petre cu o suma record pentru liga a 2-a din Romania! A platit catre UTA jumatate de milion de euro in urma cu doi ani.

FCSB nu e singura interesata sa-l aduca pe varful de atac. Esbjerg discuta si cu Dinamo Moscova! Dinamo a terminat pe 12 sezonul trecut in Rusia si a evitat retrogradarea, iar in noul sezon vrea sa intre in cursa pentru locurile europene. Rusii n-ar avea nicio problema sa plateasca 3 milioane pentru Petre. In ultimul sezon, Petre a marcat de 8 ori in 35 de meciuri in prima liga daneza.