Clasamentul la zi o arată pe FCSB în fruntea Ligii 1, cu 50 de puncte acumulate în 23 de meciuri jucate (15 victorii, 5 egaluri și 3 înfrângeri / golaveraj +25), fiind urmată de Rapid (39 puncte), CFR Cluj (36 puncte / +15) , FCV Farul (36 puncte / +1), CSU Craiova (34 puncte) și Sepsi OSK (33 puncte). Trupa din Berceni are cel mai bun atac și cea mai bună apărare din campionat.

"FCSB pare cea mai echilibrată la toate capitolele din cele patru pretendente la coroana de campioană"

Dacă luăm în considerare că punctajul se va înjumătăți la finalul sezonului regulat, "roș-albaștrii" rămân doar cu un avans de cinci puncte în fața giuleștenilor și de șapte față de "ceferiști". Nu e decisiv, dar e suficient ca să asigure o liniște constructivă pentru meciurile în care se va juca cu titlul pe masă.

De asemenea, FCSB pare cea mai echilibrată la toate capitolele din cele patru pretendente la coroana de campioană. Are un lot numeros și echilibrat valoric, are liniște financiară, are un staff tehnic decent, are o galerie și o bază de suporteri care o pot ajuta să pună presiune pe adversare la meciurile viitoare, evoluțiile sunt la un nivel bun, nu e amenințată de arbitraje dușmănoase și, poate la fel de important ca cele de mai sus, are și "spate" din punct de vedere politic, cum s-a văzut la episodul "vrem să jucăm în Ghencea".

"Singurul care o mai poate împiedica pe FCSB este patronul Gigi Becali"

Dacă nu se întâmplă vreun episod distructiv cataclismic, FCSB se află în situația de a depinde doar de ea pentru a câștiga primul titlu după o secetă de nouă ani. Singurul care o mai poate împiedica este patronul Gigi Becali, prin vreo decizie neinspirată sau prin vânzarea unuia sau mai multora dintre jucătorii importanți ai echipei, până să se vadă cu sacii în căruță. Cum par, de exemplu, despărțirea de Djokovic, încercarea disperată de a scăpa de Compagno și Rotariu sau decizia de a se concentra pe achiziții de jucători africani a căror valoare nu a fost cernută de un campionat european decent.

Față de ultimele opt sezoane, rivalele par mai secătuite de vlagă ca niciodată. CFR Cluj se află într-o reconstrucție cu scandaluri și scuipături, la Craiova pare să se fi domolit entuziasmul ultimilor ani, atât în teren, cât și în birouri și tribune, iar Rapidul, care ar trebui să fie principala rivală în acest sezon, are mari scăpări la nivel sportiv, fiind dominată de un Dinamo aflat cu un pas în Liga 2. Conducerea giuleștenilor pare mai degrabă concentrată pe descoperirea de talente în Albania / Kosovo, de departamentul de marketing și de gesturi de mare teatralitate, decât pe fotbalul propriu-zis.

"Valoarea rivalelor la titlu pare să se diluat"

Însă câștigarea prea facilă a campionatului aduce după sine alte probleme viitoare, dacă chiar vrei să ajungi în grupele Champions League. Pe conducătorii FCSB ar trebui să-i pună în gardă că FCSB pare să câștige campionatul nu pentru că nivelul echipei a crescut considerabil în ultimul an, ci pentru că valoarea rivalelor pare să se diluat. Apoi dai de Pyunik Erevan, Sheriff Tiraspol, Dinamo Zagreb, Malmo sau Young Boys în preliminariile Champions League și te aduc rapid cu picioarele pe pământ.

Text și foto - Gabriel Chirea