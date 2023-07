Meciul de pe stadionul Arcul de Triumf a adus în tribune nume importante, atât din lumea sportului, cât și din afara sportului. O prezență de marcă a fost cea a lui Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. Politicianul a apărut la stadion, însă nu a stat la lojă, ci la tribună.

Prim-ministrul a ținut să confirme, la intrarea în stadion, că arena este mult prea mică pentru o astfel de partidă și a punctat că obișnuiește să meargă la meciuri.

Declarația lui Marcel Ciolacu

“Bazele sportive sunt ale statului român. Bazele sportive sunt pentru sport. Nu trebuie să ne implicăm, nu trebuie să ţinem cont de alte lucruri şi să nu lăsăm anumiţi sportivi să joace pe aceste baze care sunt ale statului român. Cum şi eu în acest moment vremelnic sunt prim-ministru şi aceste baze se dau în administrare anumitor instituţii. Instituţiile respective trebuie să se ridice la nivelul aşteptării sportivilor. Înţeleg foarte bine, se pot face şi concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiţii, atunci când nu există solicitări de la sportivi, atunci când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiţii…. De exemplu, am fost la Madrid şi am vizitat viitorul stadion, actualul, dar modernizat, împreună cu Sorin Grindeanu şi cu constructori. Nu am ajuns la acel nivel în care sunt 27 de etaje în pământ, se ridică teren pentru fiecare sport în parte: tenis, fotbal, baschet”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu s-a implicat pentru ca FCSB să joace în Ghencea

El a menţionat că s-a implicat pentru ca FCSB să joace pe stadionul Steaua nu pentru o echipă sau un patron, ci pentru că stadioanele sunt pentru sportivi.

“Noi avem nişte stadioane pe care trebuie să le punem la dispoziţia sportivilor în funcţie de performanţa sportivilor, creând o prioritate. Nu vreau să intru în nicio polemică. Nu poţi să te exprimi la televizor pe o bază a statului român sau pe o echipă care este plătită de către un minister. Cred că trebuie să avem bun simţ cu toţii şi să intrăm într-o logică care să ducă la performanţă în sport, nu la discuţii. Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie echipa FCSB sau alte echipe să joace sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu: stadioanele sunt pentru sportivi. Nu ai dreptul să iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion”, a mai afirmat premierul.

Prim-ministrul României despre Florin Talpan

Întrebat dacă Florin Talpan, juristul CSA Steaua, şi-a depăşit atribuţiile, Marcel Ciolacu a răspuns: “Nu cunosc detalii, de aceea am crezut că este oportun să meargă Corpul de Control al primului ministru ca să vă pot răspunde aplicat la întrebări. (…) Cred că am fost suficient de clar. Domnul Covaliu, doamna Lipă se pot mândri cu medaliile pe care le au la gât. Când tu nu ai nicio performanţă sportivă şi să te implici, să strici lucruri din ambiţii personale, vă anunţ că nu voi permite, nu domnului Talpan, nimănui cât timp sunt prim-ministru să facă acest lucru. Oamenii de sport au dreptul să vorbească”.

Marcel Ciolacu, lăudat de Becali pentru „bărbăția” de care dă dovadă

Becali este de părere că premierul Marcel Ciolacu dă dovadă de bărbăție prin faptul că susține FCSB și spune despre acesta că este „primul bărbat din România, după 30 de ani”.

„Eu am încercat (n.r. - să stea de vorbă cu premierul Ciolacu). Data trecută, cineva mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus: «Domnu’ Becali, are atâtea pe cap acum…». A dat telefon și a spus: «Domn’e, se va rezolva problema. Ce a promis, a promis». Zic: «A promis și omul se ține de cuvânt, dar trebuie să știe că oamenii care vor să respecte ordinul dat, bagă șicane» adică domn’e, execut ordinul, dar bagă șicane… Și am zis să îl informez, să îi spun lucrurile astea.

Știți că nu sunt genul de om care să lingușească pe cineva, dar am spus eu că o să vină odată cineva în România la putere care o să pună piciorul în prag, bărbat. Eu nu am crezut că Ciolacu poate să aibă atâta putere, să fie… Este primul conducător al României care are bărbăție și putere. A venit și a zis: ordin, FCSB joacă în Ghencea! Primul bărbat din România, după 30 de ani. Și atunci, mie îmi place de el. Un om adevărat!”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.