„Ăla nu pleacă... stă să ia banii!” Gigi Becali, reacție dură despre jucătorul pe care a spus că-l dă afară de la echipă! Ce ofertă a primit pentru Compagno 

Cristi Ganea, Dorin Rotariu și Damjan Djokovic sunt cei trei jucători pe care Gigi Becali a spus că îi vrea plecați de la FCSB în iarnă și s-a arătat dispus să îl vândă și pe Andrea Compagno, în cazul în care primește o ofertă. Damjan Djokovic și-a reziliat și a semnat cu Rapidul, iar finanțatorul a anunțat că Ganea ar fi ales-o pe Farul.

Dorin Rotariu nu mai pleacă de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre situațiile jucătorilor și a dezvăluit că Dorin Rotariu nu mai pleacă de la FCSB, ci rămâne până la finalul contractului. Totodată, finanțatorul vicecampioanei a declarat că a primit o ofertă de 400.000 de euro pentru Andrea Compagno și că ia în calcul varinta de a-l lăsa să plece.

Vorbind și despre Valentin Crețu, jucător căruia i-a expirat înțelegerea în această iarnă, Gigi Becali a anunțat că fundașul de bandă rămâne în echipa sa datorită loialității pe care a arătat-o față de club.

„Ganea a plecat la Hagi am înțeles. Rotariu? Ăla nu pleacă... Măcar mai are doar 5 luni de contract, că era vai de mine dacă mai avea un an și jumătate. Nu pleacă. Stă acolo să ia bani. Pentru Compagno am primit duminică o ofertă de 400.000 de euro. Cred că-l dau.

Crețu va rămâne din loialitate. Să fim și noi loiali cu el, că el a fost loial cu noi. Îl țin din respect și îi dau câteva zeci de mii”, a declarat Gigi Becali.