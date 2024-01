Fanii Universității Craiova au dat de pământ cu Mihai Rotaru. Ce mesaje i-au transmis omului de afaceri

Imediat după finalul partidei la care au asistat 14.000 de spectatori pe "Ion Oblemenco", pe pagina oficială de Facebook a Universității au apărut o mulțime de mesaje aspre îndreptate și către jucători, dar mai ales către finanțatorul Mihai Rotaru.

Omului de afaceri i se reproșează, printre altele, campania de transferuri plus aducerea antrenorului bulgar Ivaylo Petev. Într-un amestec de ironii, dar și jigniri de prost gust, pe pagina de Facebook a Universității Craiova s-a iscat o întreagă dezbatere pe marginea evoluțiilor Universității Craiova, în contextul în care echipa avea aspirații mari.

Podiumul, ba chiar titlul în Superliga. Iată mai jos câteva dintre mesajele scrise de fani.

"Ceaușescu din Oltenia"

"Felicitări Rotarule ai adus antrenor și jucători", a scris D.M.D.

"Rotaru sper că a văzut meciul", a postat un alt fan, I.M., iar imediat un alt suporter al Craiovei i-a răspuns: "L-a văzut degeaba!"

"Bun antrenor are Rotaru", a notat F.M., în cascada de comentarii de pe pagina Universității, în timp ce un alt suporter a replicat ironic: "El este antrenor, finanțator, președinte, maseur, doctor, Ceaușescu din Oltenia".

"Bravo, domnule Rotaru! Nu vă este rușine la ce ați adus la cubul ăsta!? Vă bateți singur joc de el, astea nu sunt investiții, poate ei vor să joace și nu știm noi. Nu știu dacă prindeți și locul 10, pe bune, la ce jucători aveți poate vă stau bine banii în buzunare! Toate cluburile s-au întărit cu jucători de valoare! Ce ați făcut? Ați îngropat echipa și mai rău...rușine de spectatori...", a scris C.M.

"Felicitări pentru încă un sezon ratat! Domnule Rotaru, mai cumpărați cinci fundași poate nu mai primim goluri, că de marcat îi avem pe Benzema și Mbappe", a notat un alt fan.

La finalul meciului cu FCSB, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, s-a lansat într-un atac la adresa arbitrajului românesc, susținând că dacă n-ar fi fost greșelile „centralilor”, Craiova ar fi fost cu o poziție mai sus în clasament.

„Dacă am fi primit penalty-ul la Mitriță, în meciul cu Farul, iar echipa domnului Mititelu ar fi primit și ea penalty runda asta, tot cu Farul, noi am fi urcat o poziție. Am fi fost peste Farul, ar fi trebuit să aibă 4 puncte în minus”, a spus Mihai Rotaru după meciul cu FCSB.

Universitatea Craiova - FCSB 0-3

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Maldonado, Zajkov (Raul Silva 79), Badelj (J. Markovic 46) - Soiri, Al. Creţu, Al. Mitriţă, Căpăţînă (Mekvabishvili 46), N. Bancu – Cîmpanu (Koljic 57), Baiaram (Danciu 46). ANTRENOR: Ivailo Petev

FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Dawa, Ngezana, Radunovic - Olaru, Ad. Şut, Lixandru (Baba Alhassan 69) - Al. Băluţă (Miculescu 83), Luis Phelipe (Oct. Popescu 46), Fl. Coman (Ov. Popescu 77). ANTRENOR: Elias Charalambous