4 din 4! e-Nationala Romaniei a invins Moldova in "Meciul prieteniei, impreuna impotriva pandemiei!" 

e-Nationala Romaniei a invins Moldova in PES 2020.

FRF a organizat partida Romania - Moldova in PES 2020, iar sumele care au fost stranse din vanzarea biletelor virutale la acest meci vor ajunge la cei care lupta in prima linie cu pandemia de coronavirus prin intermediul UNICEF. Jucatorii care au reprezentat Romania, Adrian Urma si Cristian Radu, au castigat toate cele 4 meciuri: 8-0 la puncte la final.

In primul meci Adrian Urma la intalnit pe Daniel Morosanu (Moldova), iar Romania s-a impus cu 5-1, prin golurile marcate de Ivan (2), Nedelcearu si Puscas (2). Al doilea meci a fost castigat la limita de Romania reprezentata de aceasta data de Cristian Radu, scor 3-2, prin golurile marcate de Stanciu, Chipciu si Puscas. Al 3-lea meci a adus o evolutie de exceptie a lui Adrian Urma si implicit a tricolorilor care s-au impus cu 6-1, prin golurile marcate de Chipciu (2), Keseru (2), Ivan si Puscas. In meciul al 4-lea, Romania reprezentata de Cristian Radu, s-a impus in prelungiri, scor 2-1. Golurile au fost marcate de Keseru si Puscas.

Pretul unui bilet virutal a fost de 10 lei iar toti banii vor ajunge la cei care lupta in prima linie impotriva COVID-19.

"Din toate sumele incasate, UNICEF va achizitiona echipamente de protectie (masti, manusi, ochelari), termometre cu infrarosu si alte echipamente speciale necesare in pandemie asistentilor medicali comunitari, asistentilor si lucratorilor sociali care merg pe teren pentru a asigura copiilor vulnerabili si familiilor acestora servicii de sanatate si protectie sociala", se arata pe site-ul FRF.