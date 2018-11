Hategan, in lacrimi pe teren! Van Dijk primeste laude din toata lumea dupa ce l-a imbratisat: "Gest de capitan!" VIDEO

Hategan trece prin momente fantastice din punct de vedere profesional, insa in viata particulara, arbitrul roman a primit o veste tragica. Mama sa a murit, iar la finalul partidei dintre Germania si Olanda a izbucnit in lacrimi.

Cel mai scump fundas din lume, olandezul Van Dijk, l-a consolat pe Hategan si i-a transmis ca a arbitrat bine.

"Omul s-a concentrat pe meci, iar apoi, la final, a inceput sa planga, deoarece mama lui a murit recent. I-am spus sa fie puternic si l-am felicitat pentru ca a arbitrat bine, sper ca l-a ajutat cumva", a povestit fundasul olandez gestul sau.

Imaginile au ajuns in toata presa internationala, cu Van Dijk fiind felicitat pentru gestul sau la adresa arbitrului Hategan.

"Ati vazut imaginile astea incredibile?", titreaza Daily Star.

"Starul lui Liverpool l-a consolat pe arbitrul in lacrimi", scrie si Metro.

"Van Dijk il consoleaza pe arbitrul in doliu", scrie ad.nl.

"Van Dijk a aratat de ce e capitan: l-a consolat pe arbitrul care plange", scrie vi.nl.

"Arbitrul Hategan a inceput sa planga, Van Dijk a facut un gest frumos", titreaza si maghiarii de la Nemzeti Sport.

Virgil van Dijk on referee Ovidiu Hategan after the game: "That man broke down, stood with tears in his eyes because he had just lost his mother. I wished him strength and said that he had blown well. It's a small thing, but maybe it helps him."

