CUTREMURATOR | Hategan a izbucnit in lacrimi dupa Germania - Olanda! Arbitrul roman a aflat la pauza ca mama lui a murit! Cum l-a consolat Van Dijk

Imediat dupa partida, arbitrul roman si fundasul olandez Virgil van Dijk au fost protagonistii unui moment cutremurator pe teren.

Cand a vrut sa-i tranga mana arbitrului, Van Dijk l-a vazut cu lacrimi in ochi pe Ovidiu Hategan si i-a soptit cateva cuvinte la ureche.

Dupa meci, in zona mixta, jucatorul a marturisit pentru Fox Sports, ce i-a spus lui Hategan.

"Mi-a spus ca mama lui a murit recent. S-a lasat coplesit de emotii si a inceput sa planga. L-am consolat si i-am spus ca a arbitrat foarte bine. Este putin, dar sper ca l-a ajutat", a povestit Van Dijk.

Ovidiu Hategan a aflat la pauza de moartea mamei lui. Aceasta se afla in spital iar arbitrul roman isi rugase familia sa-l informeze periodic despre starea ei de sanatate, scrie Digi Sport.

Intamplarea a depasit barierele terenului de fotbal si a ajuns virala pe retelele de socializare, acolo unde fanii au apreciat gestul jucatoruli olandez.

