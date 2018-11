Hategan a fost anuntat la pauza meciului ca mama sa a decedat! "A fost o greseala imensa! Il putea destabiliza grav!"

Imediat dupa partida, arbitrul roman si fundasul olandez Virgil van Dijk au fost protagonistii unui moment cutremurator pe teren. Cand a vrut sa-i stranga mana arbitrului, Van Dijk l-a vazut cu lacrimi in ochi pe Ovidiu Hategan si i-a soptit cateva cuvinte la ureche. Dupa meci, in zona mixta, jucatorul a marturisit pentru Fox Sports, ce i-a spus lui Hategan. "Mi-a spus ca mama lui a murit recent. S-a lasat coplesit de emotii si a inceput sa planga. L-am consolat si i-am spus ca a arbitrat foarte bine. Este putin, dar sper ca l-a ajutat", a povestit Van Dijk. Mama lui Ovidiu Hategan se afla in spital, iar arbitrul roman isi rugase familia sa-l informeze periodic despre starea ei de sanatate.

"Este o tragedie. Cand iti moare mama, poate cel mai scumpa persoana de pe lume, e o tragedie si o mare durere. Nu poti sa ramai insensibil. Nu ai cum sa nu continui partida, probabil ca si mama lui ar fi vrut sa continue partida. Cum sa nu continui partida? Dar cred ca a facut o greseala imensa cine i-a spus la pauza ca a decedat mama sa. Nu stiu cum poate sa ii spuna cineva unui arbitru la pauza asemenea chestie. Inteleg ca ceruse el sa ii fie transmise periodic vesti despre starea de sanatate a mamei, dar cine i-a transmis vestea trebuia sa o faca la finalul partidei. Va dati seama ce a fost in sufletul lui intr-o asemenea situatie... Era normal sa i se dea vestea tragica la finalul partidei, pentru ca la meciurile importante ai nevoie de o buna concentrare. Iar o asemenea tragedie poate sa te destabilizeze puternic. In contextual acesta s-a descurcat admirabil. Ii transmit sincere condoleante", a declarat Ion Craciunescu pentru Sport.ro.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.

