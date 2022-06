„El este omul meciului!” Ilie Dumitrescu a analizat prima victorie a naționalei sub comanda lui Iordănescu! Ce a spus despre Octavian Popescu 

Golul lui Bancu i-au adus selecționerului cele trei puncte, chiar pe teren propriu, în Giulești. România a avut o mare șansă de a deschide scorul în minutul 16, când Darius Olaru a fost faultat în careu, însă George Pușcaș a ratat lovitura de pedeapsă. Jocul „tricolorilor” a fost însă net superior primelor două partide din Nations League, 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia și Herțegovina, iar asta a adus și primele remarci pozitive.

Ilie Dumitrescu nu se dezice; „Pentru mine, omul meciului e Niță!”



La finalul partidei, Ilie Dumitrescu a analizat jocul făcut de „tricolori”, punctând care au fost remarcații săi. În opinia fostului fotbalist, cel mai bun jucător de pe teren a fost în continuare Florin Niță, cel care a salvat echipa cu noi parade spectaculoase.

Jucătorii din linia de apărare au fost cei pe care Ilie Dumitrescu i-a lăudat cel mai mult, remarcându-l și pe Darius Olaru. De cealaltă parte, în ceea ce-l privește pe George Pușcaș, care a ratat penalty și încă alte câteva ocazii importante, fostul internațional l-a catalogat pe atacant caa fiind „neinspirat”.

„Olaru a împins jocul foarte bine, el a obținut și penalty-ul. Am reușit să acoperim foarte bine zonele. Au fost ocazii importante, dar ne-au prins pe un joc avansat, s-a jucat în spatele fundașilor. O repriză bună a naționalei, a doua, am văzut determinare, personalitate.

Pușcaș, foarte activ, chiar dacă nu a marcat. Sunt foarte mulți jucătorii care s-au remarcat, fundașii centrali, Rațiu, Bancu și el foarte bine. Noi n-am avut probleme pe jocul pozițional, ne-au prins mereu pe contraatac. E un rezultat extrem de important, exprimarea a fost foarte bună. Avem trei puncte, suntem acolo.

Era nevoie de o reușită. Am avut un avantaj foarte mare la raportul ocaziilor, am avut ocazii foarte mari de a marca. Eu remarc foarte mult mobilitatea din atac, modul în care am acoperit când am cedat deliberat terenul. Au fost câteva lucruri foarte bine puse la punct în perioada asta foarte scurtă. Am jucat cu o formulă ofensivă.

Pentru mine, omul meciului e Niță. Are un plasament extraordinar. Mi s-a părut un om care-i dă încredere echipei. În momente importante ai nevoie să apere și a apărat.

Am avut ocazii și în a doua parte a jocului, prin Pușcaș, care a fost iar neinspirat. A avut o lovitură de cap după centrarea lui Rațiu, a mai avut și în partea dreaptă, puțin în unghi, dar poți să dai gol de acolo”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre Octavian Popescu



Meciul cu Finlanda a reprezentat și debutul lui Octavian Popescu din postura de titular la națională, însă tânărul fotbalist nu a reușit să se facă remarcat pe teren, fiind înlocuit în minutul 54 cu Sergiu Hanca. Ilie Dumitrescu a comentat și prestația 'perlei' de la FCSB, punctând că are nevoie de timp și răbdare, pentru a căpăta experiență.

„Nu poți să spui că a fost invizibil. Suntem obișnuiți ca el să ia foarte multe acțiuni, dar a jucat simplu. Eu aș remarca pe toată lumea, el a jucat mai simplu, a jucat la siguranță. Trebuie să ai răbdare. El nu are foarte multe meciuri internaționale, el nu a stat mult nici la sub U21. Este nevoie de timp la Tavi Popescu”, a adăugat Dumitrescu.