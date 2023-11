Căpitanul lui Bayern Munchen a acceptat să joace pentru România! Mihai Stoichiță anunță o 'victorie' importantă: „Îl chemăm la națională”

După ce Daniel Boloca a declarat că regretă că a acceptat conovcarea la naționala României, pentru că își dorește să joace pentru Italia. În jurul acestui subiect s-a creat o întreagă discuție, însă Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, a venit și cu o veste bună.

Oficialul Federației a dezvăluit că a reușit să îl convingă pe fotbalistul de la echipa de tineret a lui Bayern Munchen, care e și căpitan la bavarezi, Rareș Canea (19 ani), să joace pentru naționala României.

Mihai Stoichiță: „I-am invitat la FRF împreună cu președintele!”

Directorul tehnic a declarat că a luat legătura cu părinții lui Rareș Canea, care a jucat și pentru Germania U17, unde a primit banderola de căpitan, iar în urma unei întâlniri la sediul FRF, aceștia și-au dat acordul ca fiul lor să reprezinte România. Mihai Stoichiță a spus și care va fi momentul în care Canea va fi convocat la națională, după ce va debuta la Bayern Munchen.

„A fost căpitanul Germaniei la U17, Rareș Canea. Este căpitanul lui Bayern. Am vorbit cu familia lui, i-am invitat la noi, la FRF, împreună cu președintele, și am stat de vorbă cu ei.

Mi-au spus că 'Da, domne, suntem de acord să joace pentru România'. Aștept să intre la primul meci la Bayern și apoi să-l chemăm la naționala României. Este U20, născut 2004, fundaș central. Căpitanul lui Bayern la juniori, a avut o accidentare la genunchi, dar acum și-a revenit”, a declarat Mihai Stoichiță la Digi Sport.

Rareș Canea, pe lista preliminară a naționalei U20

Tânărul jucător care a crescut la echipele de juniori ale lui Bayern Munchen a fost inclus pe lista convocărilor preliminare la naționala U20 de către Costin Curelea, însă nu a fost convocat pentru meciul cu Germania U20.

Lista preliminară:

Rareș Canea (FC Bayern München / Germania), Alexandru Borbei (US Lecce / Italia), Andres Sfaiț (US Salernitana / Italia), Tony Strata (Ajaccio FC / Franța), Darian Hrom (Piacenza / Italia), Szabolcs Szilagyi (Vasas Budapesta / Ungaria)

Declarațiile lui Daniel Boloca

"Primul apel a venit din România: părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia fiind cetățeni extracomunitari.

Nu m-am gândit niciodată că o echipă națională m-ar putea chema. A fost un sentiment extraordinar pentru părinții mei.

Nu eram sigur, aveam îndoieli. I-am confruntat: "Nu vorbesc limba, acasă folosim mereu italiana și cel mult folosiți câteva cuvinte în română, înțeleg când vorbiți, dar eu m-am născut aici...".

A fost o ocazie unică și au fost prea fericiți. Așa că am acceptat. Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala mea. Nu am înțeles nimic!

Vorbeau atât de repede, încât mă trezeam la prânz sau la cină cu jucători care încercau să mă integreze, iar eu zâmbeam și dădeam din cap ca un prost. Chiar mă chinuiam.

O lună mai târziu, a venit apelul din Italia pentru un stagiu în care antrenorul Roberto Mancini dorea să evalueze niște tineri și jucători din Serie B. Am fost chemat pentru un stagiu.

Am fost în culmea fericirii, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu.

Când a fost anunțată convocarea, România m-a sunat pentru a afla care sunt intențiile mele: "Voi fi sincer cu tine. Vă mulțumesc, pentru că m-ați tratat cu rafinament, dar mă simt italian. Mi-ați dat atât de mult, fără să-mi lipsească nimic. Dar eu nu simt asta. A fost un mare moment de familie, dar, din respect pentru tine, trebuie să-ți spun că nu este ceea ce îmi doresc'.

Privind retrospectiv, am greșit când am acceptat acea convocare la naționala României. Eram complet pe picior greșit. Dar nu puteam să știu dinainte. Dacă mergi la echipa națională, trebuie să o faci cu inima. Și oricât de recunoscător aș fi fost, nu a fost cazul'”, a spus Boloca.