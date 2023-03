Rapidistul Andrei Ciobanu, fost coleg la Viitorul și la loturile naționale cu mulți dintre actualii componenți ai reprezentativei de seniori, spune că victoriile "tricolorilor" cu Andorra (2-0 / deplasare) și Belarus (2-1 / acasă) sunt de moral și ar putea aduce o atitudine pozitivă pentru "dubla" din vară, când trupa lui Edi Iordănescu va întâlni Kosovo (16 iunie / acasă) și Elveția (19 iunie / deplasare).

"Am început cu dreptul și mergem pozitivi spre meciurile din iunie"

"Mie mi-a plăcut echipa națională, dar mai important decât jocul e că am obținut maximum din aceste meciuri. Am început cu dreptul și mergem pozitivi spre meciurile din iunie. Am văzut că se poate mai rău decât 2-0 cu Andorra. Cu siguranță se puteau marca mai multe goluri cu Andorra și Belarus, dar important e că am luat cele trei puncte.

Venim după opt ani în care nu ne-am calificat la un turneu final. Pentru băieți asta este important că au câștigat. Avem un moral pozitiv acum. Vedem în meciurile din iunie ce se poate obține, sperăm să strângă băieții și acolo maximum de puncte. Este o grupă accesibilă, o grupă care ne avantajează. Și noi avem o echipă națională care are o valoare bună. Cu siguranță Elveția se va bate pentru primul loc, dar noi avem șanse clare pentru locul doi.

"După Euro 2019, știu ce emulație se produce printre fani când mergem la un turneu final"

Am fost la Campionatul European de tineret din 2019, știu ce emulație se produce printre fani când mergem la un turneu final. Acolo va fi altă treabă, cred că va avea loc o descătușare, dar trebuie să ne calificăm. Gândul meu este și la echipa națională. Cred că orice jucător român își dorește să îmbrace tricoul naționalei la un turneu final. Dar trebuie să fiu sănătos și să joc mai mult la Rapid, până să emit pretenții să fiu selecționat. Contează să te remarci la club, să îți ajuți colegii cât mai mult cu goluri și pase de gol.

"Ianis este foarte puternic mental"

Mai țin legătura cu Ianis (n.r. Ianis Hagi, fost coleg la Academia Hagi, FC Viitorul și loturile naționale), mai discutăm. Mai rar, pentru că suntem în țări diferite și avem programe încărcate, dar mai discutăm. Știu că a trecut printr-un moment neplăcut în cariera lui, dar, la cum îl știu eu, este foarte puternic mental și cu siguranță va trece total peste această accidentare. Eu cred că generația noastră este puternică psihic, în ciuda a ce se spune. Îi știu pe băieți de mici, știu ce caractere au și cu siguranță nu vor ceda niciodată", a declarat fotbalistul Rapidului pentru Sport.ro.

Ciobanu, participant la două Europene și la Olimpiadă

Andrei Ciobanu (25 de ani) s-a format la FEPA Bârlad (2005-2007), Sporting Vaslui (2007-2010) și Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2015), iar la seniori a evoluat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2016-2022) și FC Rapid 1923 (2022-2023). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale României, dar și 22 de meciuri și 4 goluri pentru reprezentativa de tineret și 7 prezențe pentru echipa olimpică a țării noastre, cu ultimele două participând la Euro 2019 (semifinală), Euro 2021 și JO de la Tokyo.

În palmaresul său se găsesc titlul de campion în Liga 1 (2016-2017), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019), toate cucerite cu formația constănțeană. Este cotat la 850.000 de euro, poate evolua ca mijlocaș central, mijlocaș dreapta sau extremă dreapta și, în acest sezon, a bifat 13 meciuri în campionat și 3 prezențe în Cupa României pentru Rapid.

