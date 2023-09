Selecționata lui Edward Iordănescu a obținut un singur punct din confruntarea cu naționala Israelului de sâmbătă seară. Tricolorii se vor pregăti, acum, de meciul cu Kosovo de marți (12 septembrie), ora 21:45.

Surpriză uriașă! Pe cine vede Ioan Becali selecționer la națională

Ioan Becali a vorbit despre naționala României și a evidențiat faptul că cel mai bun antrenor la reprezentativă, în opinia sa, e Ionuț Chirilă, fost antrenor la ASA Târgu Mureș, CSMS Iași, Concordia Chiajna sau UTA Arad.

De asemenea, Ioan Becali a mai remarcat faptul că dacă România nu scoate un rezultat pozitiv marți, acasă, cu Kosovo, atunci naționala va fi și mai criticată față de cum a fost după egalul cu Israel.

„Îți dai seama ce se va întâmpla acum la Kosovo? Vor urma criticile. Știi ce va urma la un egal sau înfrângere? Eu mai văd în viitor. Doamne ferește să nu fie cum zic eu. Și dacă bate Kosovo va rămâne foarte puțin. Acum aveam ocazia să ne ducem la patru puncte de ei. Noi să batem la Israel? Una e să poți și alta să bați.

Cel mai bun antrenor la echipa națională e Ionuț Chirilă. Te rog să mă crezi. Eu nu am văzut o schemă făcută în șapte zile. Unde sunt zilele astea? Am avut și avem selecționeri mulți, dar niciunul nu e precum Chirilă. Sunt atât de serioși, încât nu mă distrează. El mă distra. Edi Iordănescu e selecționerul echipei naționale, dar vreau să fiu contrazis la tot ce am zis”, a spus Ioan Becali, potrivit DigiSport.

România - Israel 1-1

Israelul a început în forță meciul de pe Arena Națională, însă România a fost echipa care a reușit să deschidă scorul. Denis Alibec a marcat în minutul 27 și a făcut stadionul să sară în aer. Cu peste 49,000 de spectatori în tribună, tricolorii au intrat timorați în repriza secundă, iar asta a costat-o enorm pe selecționata lui Edward Iordănescu.

În minutul 53 al partide, Oscar Gloukh a restabilit egalitatea, cu un șut plasat la colțul lung, la care Horațiu Moldovan nu a avut nicio șansă. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a rămas la 1-1, iar cele două echipe naționale au împărțit punctele în etapa a cincea. Pentru România, urmează meciul cu Kosovo (marți, 21:45).