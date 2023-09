Băieții lui Edward Iordănescu vor primi vizita israelienilor în a cincea etapă din preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Naționala României se află pe locul doi în Grupa I, cu opt puncte, la două de Elveția, ocupanta primei poziții.

Ioan Becali are "invitați de marcă" la România - Israel

Ioan Becali a vorbit înainte de meciul reprezentativei și a evidențiat faptul că primește mereu bilete de la Federația Română de Fotbal. Agentul a precizat că nu va merge la meci, dar se vor afla colaboratorii săi și alți "invitați de marcă".

„Nu, nu merg la meci. Merg cei care lucrează cu mine, colaboratorii mei. Eu am întotdeauna invitaţi. Am şapte bilete de la Federaţie. Am doi invitaţi de marcă, nu vă pot spune de unde. Dar eu mereu îmi iau 5-6 bilete.

Nu am luat la lojă fiind timpul atât de bun. Am văzut ce ne-a costat la turneul U21, acolo unde, meci de meci, lojă, lojă, lojă, şi nu am arătat nimic. În fine. Hai să revenim la acest meci, care e foarte important, nu doar pentru aceste trei puncte, ci şi pentru următorul.

O victorie aici ne-ar da curajul şi tupeul să îndrăznim să le luăm şi pe celelalte şi să închidem odată socoteala asta cu calificarea”, a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik.

Ultima confruntare dintre România și Israel a fost în martie 2022, când cele două naționale s-au întâlnit într-un meci amical pe sadionul „Netanya”, încheiat 2-2.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)