"Din cauza asta face gafe!" Vlad Chiriches, criticat dur dupa prima victorie a Romaniei din preliminariile Mondialului din 2022

Romania a invins reprezentativa Macedoniei de Nord, joi seara, cu scorul de 3-2.

Dupa ce a condus marea majoritate a partidei cu Macedonia de Nord, echipa nationala a Romaniei s-a vazut egalata pe final, insa a reusit sa obtina victoria datorita unui gol marcat de Ianis Hagi. Problemele defensive au fost cele mai evidente, oaspetii avand mai multe ocazii mari de-a lungul partidei, care au culminat cu cele doua goluri in doua minute incasate de Florin Nita.

Doi membrii ai generatiei de aur, Bogdan Stelea si Gabi Balint au vorbit despre problemele defensive echipei si l-au luat la tinta pe Vlad Chiriches, capitanul nationalei.

"Are momente cand face niste greseli incredibile pentru experienta pe care o are. Eu chiar nu inteleg. Poate e marcat si incearca sa faca foarte multe. Il vezi jucand si nu mi se pare sub nicio forma superficial, mi se pare foarte implicat, dar nu stiu ce se intampla cu el in anumite situatii", a spus Stelea, la Digisport.

Gabi Balint este de parere ca Vlad Chiriches plateste pentru faptul ca este mai mult rezerva in strainatate:

"Lipsa meciurilor, Stelica. El mai mult a stat pe banca decat sa joace. Daca iei toata cariera lui, an cu an, mai mult a stat pe banca. Lipsa meciurilor se vede, el din cauza asta face gafe. E pacat, pentru ca e un jucator foarte bun, are calitati, dar lipsa meciurilor se vede la nivelul asta", a adaugat Balint.

Pentru Romania urmeaza meciul cu Germania, care va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, duminica, de la ora 21:45.