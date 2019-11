Se face liniste cand intra in parcarea stadionului! MASINILE de 200.000 de EURO ale lui Ciprian Deac! Ce BOLIZI are in garaj mijlocasul CFR-ului

Ciprian Deac este in lotul Romaniei pentru dubla cu Suedia si Spania, care va fi in direct la PRO TV, pe 15 si 18 noiembrie, ora 21:45.

Deac a dezvaluit intr-un interviu acordat celor de la FRF, de unde a pornit pasiunea sa pentru automobile si ce masini are. Deac are un Porsche Panamera din 2018, al carui pret de pornire de este 146.000 de euro si mai detine un Mercedes GLC, care are un pret de lista de 50.000 de euro.

Mijlocasul CFR-ului ar fi incantat sa fie copilot dupa ce se lasa de fotbal.

"De cand eram mic eram pasionat de masini. Pasiunea asta vine de la tatal meu. In acest moment conduc un Porche Panamera, model 2018. De cand am venit la CFR si de cand am castigat bani adevarati din care puteam sa imi permit o masina, pot sa zic ca am investit destul de mult. Mai am si un Mercedes GLC.

Pana acum nu mi-am tunat nicio masina si prefer masinile cum vin din fabrica. Imi plac masinile cu motoare puternice, sa fie 4x4. Avand si doi copii, ma gandesc sa fie siguranta pe primul loc. Prima masina pe care am condus-o a fost Dacia. Sunt pasionat de Formula 1, urmaresc de fiecare data cand e etapa, dar din pacate se leaga cu meciurile si urmaresc destul de putin.

Sunt fan Ferrari si normal ca Vettel e pilotul care il simpatizez cel mai mult.

Cu siguranta, George Tucudean e cel mai pasionat. Nici nu mai stiu cate modele a schimbat, o data la sase luni vine cu alta masina. Ma inteleg foarte bine cu el si ma bucur pentru el cand ii vad bucuria pe fata. Tucudean cred ca e si cel mai bun sofer, cred ca a facut si ceva scoala de pilotaj si ma simt in siguranta cu el. Am fost pe circuit si m-am dat atat cat s-a putut, pentru ca nu sunt pilot profesionist si imi place sa fie siguranta pe primul loc, nu imi place sa merg la limita.

Mi-ar face mare placere sa fiu copilot, am fost cu Marco Tempestini si am ramas impresionat. Am crezut ca sunt sofer bun, dar ducandu-ma cu un profesionist mi-am dat seama ca sunt departe de a conduce foarte bine.

Nu sunt fan al masinilor de epoca, imi place tehnologia. Manuala pentru mine mi se pare un chin, automata e mult mai confortabila.

Inainte eram pe masina sport, acum prefer limuzina", a spus Ciprian Deac pentru FRF.