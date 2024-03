* EURO 2024 este transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO

Vineri, de la ora 21:45 pe Arena Națională, România joacă primul meci de pregătire dinaintea turneului final EURO 2024, cu Irlanda de Nord, LIVE TEXT pe Sport.ro. Urmează marțea viitoare partida amicală cu Columbia, de pe Civitas Metropolitano din Madrid (ora 21:30).

UPDATE MIERCURI 20 MARTIE

* Cu ce jucători vine naționala Irlandei de Nord la București

Radu Drăgușin a dezvăluit care este obiectivul României la EURO 2024

Venit la națională după ce a fost titularizat în premieră la Tottenham, în 0-3 cu Fulham, fundașul central Radu Drăgușin a dezvăluit care este obiectivul României la EURO 2024.

”(n.r. - Ești nerăbdător să evoluezi la un turneu final?) Cu siguranță, pentru asta am muncit un an jumătate alături de colegii mei, pentru asta am venit de fiecare dată aici determinați și motivați, să ajungem la euro.

S-a mai dus puțin din presiune, dar s-a ridicat ștacheta și noi trebuie să o ținem acolo.

(n.r. - Care este obiectivul realist al României la EURO?) Trecerea de grupe. În momentul în care noi suntem liniștiți, cu mintea clară și limpede, eu zic că putem să ne batem cu cei mai buni”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu pentru FRF.

Mesajul selecționerului Edward Iordănescu înainte de EURO 2024

“Partidele echipei naționale din această lună reprezintă primul și unicul test veritabil pe care îl avem la dispoziție pentru pregătirea EURO 2024. Amicalele programate în vară, chiar înaintea turneului final, vor fi într-un context diferit, cu deja alte obiective.

Pentru o perspectivă cât mai corectă asupra resurselor pe care ne putem baza la EURO am decis convocarea unui număr mai mare de jucători la această acțiune.

Însă, și vreau să accentuez acest lucru, fotbaliștii care nu se regăsesc acum pe această listă nu înseamnă că vor lipsi automat și din lotul pentru Campionatul European!

La fel cum cei prezenți acum nu au, prin această convocare, vreo garanție privind participarea lor la EURO 2024!

Există două filtre în urma cărora voi decide lotul cu care România va aborda turneul final din Germania. Primul îl reprezintă modul în care jucătorii convocați vor reacționa la antrenamentele din aceste zile și la cele două meciuri cu Irlanda de Nord și Columbia, iar al doilea este reprezentat de evoluția fiecărui jucător monitorizat, la cluburi, de la final de martie până la reunirea echipei naționale premergătoare EURO 2024.

Am încredere deplină în grupul unit care a obținut performanța calificării României și a scris o pagină frumoasă de istorie pentru echipa națională. Evoluția acestor jucători a demonstrat deja tuturor în preliminarii nivelul pe care îl putem atinge și este și unul din argumentele pentru care ei se regăsesc în lotul de azi.

Convins cum am fost întotdeauna de potențialul și spiritul jucătorilor noștri, vă asigur că sunt mereu călăuzit de un singur obiectiv: obținerea performanței sportive care să bucure toți românii!”

Lotul convocat de Edward Iordănescu pentru meciurile amicale cu Irlanda de Nord și Columbia

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).