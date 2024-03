Cum se va prezenta Irlanda de Nord pentru meciul cu România

Selecționerul echipei de fotbal a Irlandei de Nord, Michael O'Neill, a dezvăluit că fundașul Jamal Lewis și extrema dreaptă Ross McCausland nu vor putea juca în meciul amical cu România, care va avea loc vineri la București. Lewis și McCausland se confruntă cu probleme fizice și speră să fie disponibili pentru următorul meci al echipei, cu Scoția.

O'Neill a explicat că echipa sa se confruntă și cu alte absențe din cauza accidentărilor suferite în meciurile de weekend, dar speră că jucătorii se vor recupera în timp util.

Irlanda de Nord suferă absențe notabile, cum ar fi cele ale lui Jonny Evans, fundașul celor de la Manchester United, Conor Washington și Terry Devlin. Totuși, în premieră, în lot a fost convocat atacantul Jamie Reid, care a avut un sezon excelent la Stevenage.

Echipa națională a Irlandei de Nord se va antrena la Manchester, iar apoi va călători în România pentru meciul de vineri de pe Arena Națională.

Michael O'Neill put his Northern Ireland squad through their paces at the Manchester City Campus ahead of Friday's International Friendly against Romania in Bucharest.

Portari: Bailey Peacock-Farrell (Aarhus), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Luke Southwood (Cheltenham Town), Stephen McMullan (Fleetwood Town);

Fundași: Paddy McNair (Middlesbrough), Jamal Lewis (Watford), Daniel Ballard (Sunderland), Ciaron Brown (Oxford United), Conor Bradley (Liverpool), Trai Hume (Sunderland), Brodie Spencer (Huddersfield Town), Eoin Toal (Bolton Wanderers);

Mijlocași: George Saville (Millwall), Jordan Thompson (Stoke City), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Conor McMenamin (St Mirren), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Isaac Price (Standard Liege), Patrick Lane (Portsmouth), Ross McCausland (Rangers), Caolan Boyd-Munce (St Mirren);

Atacanți: Josh Magennis (Wigan Athletic), Dion Charles (Bolton Wanderers), Callum Marshall (West Bromwich Albion), Jamie Reid (Stevenage), Shayne Lavery (Blackpool).

???? Josh Magennis has been called up to the Northern Ireland squad, but Jordan Jones has somehow not been named…

???????? vs Romania (A) | Friday 22nd March

???????????????????????????? vs Scotland (A) | Tuesday 26th March

Both games are friendlies ahead of their Nations League campaign.#wafc | #gawa pic.twitter.com/O9RzuhpvBd