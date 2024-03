Fundașul dreapta Raul Martin Ștefan (19 ani), născut în Madrid din părinți români din Aiud, Ovidiu și Irina, a debutat pentru naționala Under 20 a Ungariei în meciul amical câștigat miercuri la Gyirmot, 2-0 cu Islanda.

Ștefan a fost titular și ”jocul său la debut a fost atât de bun încât a fost păstrat pe teren pe durata întregului meci”, a subliniat site-ul oficial al echipei sale de club, Kisvarda FC, din prima ligă maghiară.

Partida cu Islanda a fost prima pentru nou-înființata echipă națională Under 20 a Ungariei, iar selecționerul Levente Babo a explicat la final:

”Lotul s-a reunit luni, când băieții practic s-au întâlnit prima dată. Am avut o singură sesiune de antrenamente și apoi am intrat pe gazon, la jocul cu Islanda.

În acel antrenament am pus accentul pe partea mentală și, chiar dacă în ceea ce privește posesia mingii mai avem de lucrat, băieții au dat dovadă pe teren de o mentalitate pozitivă.

Am supraviețuit unui meci dur din punct de vedere fizic, adversarii reprezintă o echipă foarte bună, așa că victoria noastră este cu atât mai valoroasă”.

În acest sezon, Raul Ștefan a evoluat pentru Kisvarda în 11 meciuri din NB I și în alte 2 partide din Magyar Kupa.

El s-a transferat de la Getafe la echipa maghiară în ianuarie anul trecut și a devenit eligibil pentru naționala Ungariei datorită cetățeniei maghiare a mamei, după cum a explicat Kisvarda FC pe site-ul oficial.

Raul Ștefan, pe urmele lui Mario Simuț, românul din Oradea de la naționala Under 21 a Ungariei

Ștefan nu este singurul fotbalist român convocat la naționalele Ungariei. De exemplu, Mario Simuț (20 de ani), născut în Oradea și legitimat acum la MOL Fehervar, are selecții la reprezentativele Under 19 și Under 21 maghiare.

”Din România nimeni nu l-a contactat să meargă la vreun trial, la vreo selecție la București. Nu a avut ce alege, naționala Ungariei a fost singura opțiune”, mărturiseau la începutul acestui an, pentru Sport.ro, apropiații lui Mario Simuț.

