"Pare dintr-o alta catergorie de varsta" El e jucatorul care a impresionat la U21! Oamenii de la echipa de club au analizat totul

Nationala U21 a Romaniei a inceput campania de calificare pentru Campionatul European din 2021 cu o infrangere in Danemarca.

Romania a fost condusa cu 2-0 pana in minutul 80 cand Florinel Coman a reusit sa reduca din diferenta. Tot Florinel Coman a ratat un penalty in prelungirile partidei, cu care am fi putut evita infrangerea.

Cu toate acestea, Florinel Coman a fost omul care s-a facut remarcat din echipa Romaniei, avand un joc foarte bun.

"Sunt bucuros si putin trist pentru Coman. Sunt un pic trist pentru el ca a ratat. Pentru moralul lui era important sa marcheze. Forma lui buna am vazut-o si la antrenamente. Efectiv, pare dintr-o alta categorie de varsta", a spus Narcis Raducan la Digi.

Selectionerul Cosmin Contra a fost criticat de Gigi Becali pentru ca nu l-a adus la echipa mare pe Florinel Coman pentru meciurile cu Spania si Malta.

"E faptul consumat, bine ca a reusit sa isi demonstreze valoarea aici. Sper sa treaca rapid peste aceasta dezamagire si sa isi continue ascensiunea. El a mai jucat varf", a completat Narcis Raducan.

Si directorul tehnic FRF, Mihai Stoichita, a avut cuvinte de lauda la adresa lui Coman si a spus ca Florinel Coman va face pasul la echipa mare.

"Cred ca daca va evolua cum cred eu, Florinel se va desparti de Radoi. Daca va reusi sa ajunga acolo, va fi si datoria celor de la tineret care stiu sa il stimuleze si sa il conduca acolo", a spus Stoichita la PRO X.

Pentru pustii lui Radoi a fost primul meci din grupa, urmand ca pe 10 si 14 octombrie sa joace acasa cu Ucraina U21 si Irlanda de Nord U21.